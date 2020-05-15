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Главврач больницы под Калугой уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Сейчас персонал уже получил все положенные средства.

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Фото © Pixabay

Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 покинул свою должность после жалоб медиков на маленькие доплаты, пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы регионального Минздрава Ильи Совакова.

Он понял ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию. Сегодня уже исполняющий обязанности главврача связался с коллективом, была проведена довольно большая работа, достигнуто полное взаимопонимание между главным врачом и коллективом, — пояснил Соваков.

Представитель ведомства добавил, что для решения проблемы врачи могли обратиться на горячую линию калужского Минздрава. Сейчас они уже получили все положенные выплаты.

Ранее в местных СМИ появилось обращение медиков, которые утверждали, что за работу с заражёнными коронавирусом им перечислили по 27 рублей. Минздрав попросил главврача дать разъяснения.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил выплатить работающим с коронавирусными пациентами медикам дополнительные средства. Для врачей это 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестёр — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс.

11 мая глава государства указал, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили, и поручил губернаторам решить проблему. Сегодня он снова призвал чиновников не разводить "бюрократическую канитель" и проконтролировать, чтобы медики получили положенные им средства.

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