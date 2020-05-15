Главврач больницы под Калугой уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 покинул свою должность после жалоб медиков на маленькие доплаты, пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы регионального Минздрава Ильи Совакова.

— Он понял ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию. Сегодня уже исполняющий обязанности главврача связался с коллективом, была проведена довольно большая работа, достигнуто полное взаимопонимание между главным врачом и коллективом, — пояснил Соваков.

Представитель ведомства добавил, что для решения проблемы врачи могли обратиться на горячую линию калужского Минздрава. Сейчас они уже получили все положенные выплаты.

Ранее в местных СМИ появилось обращение медиков, которые утверждали, что за работу с заражёнными коронавирусом им перечислили по 27 рублей. Минздрав попросил главврача дать разъяснения.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил выплатить работающим с коронавирусными пациентами медикам дополнительные средства. Для врачей это 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестёр — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс.