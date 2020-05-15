Последний самолёт с российскими военными вернулся на родину из Италии

Последний самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими, которые помогали Италии бороться с пандемией коронавируса, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

— 15 мая завершается длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавируса. Самолётом Ил-76 ВКС России из Италии на аэродром Чкаловский доставлены последняя группа военнослужащих и спецтехника сводного отряда российского военного ведомства, задействованного в обеспечении противоэпидемиологических мероприятий, — говорится в сообщении.

По прибытии на место постоянной дислокации военные займутся обслуживанием техники, пополнением запасов материальных средств. Они будут находиться в составе мобильного резерва, чтобы в любой момент приступить к следующим задачам, уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в Италии военные получили колоссальный опыт работы в вопросах развёртывания сил и средств в очагах борьбы с эпидемией.