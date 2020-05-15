Попова рассказала, при каком количестве новых случаев коронавируса можно будет "выдохнуть"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что речь о нормальной ситуации с коронавирусом в стране можно вести, только если за сутки не будет подтверждено ни одного нового случая. Об этом она сообщила в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликовал в Instagram журналист Павел Зарубин.
— Ноль, — ответила Попова на вопрос, при каком количестве новых случаев CoViD-19 можно будет "выдохнуть".
Напомним, в России за прошедшие сутки подтверждено 10 598 случаев коронавируса, за всё время в стране выявили 262 843 пациента с CoViD-19, из которых 58 226 человек уже выздоровело.