Попова рассказала, при каком количестве новых случаев коронавируса можно будет "выдохнуть"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что речь о нормальной ситуации с коронавирусом в стране можно вести, только если за сутки не будет подтверждено ни одного нового случая. Об этом она сообщила в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликовал в Instagram журналист Павел Зарубин.