Скворцова — о ситуации с коронавирусом в России: Это можно назвать плато

Нынешний этап эпидемии коронавируса в России можно назвать плато. Такую оценку дала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
— Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. Но есть позитивные моменты, на которые следует обратить внимание: мы видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных, тяжесть не вырастает, — сказала она.
По словам Скворцовой, дальнейшее развитие ситуации и снижение числа новых случаев зависят от соблюдения россиянами режима самоизоляции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также констатировала стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, при этом она не исключила микст-инфекцию в сезон гриппа.