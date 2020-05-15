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Скворцова — о ситуации с коронавирусом в России: Это можно назвать плато

По словам главы ФМБА, сейчас снижается число госпитализированных пациентов, а тяжесть заболевания не вырастает.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Нынешний этап эпидемии коронавируса в России можно назвать плато. Такую оценку дала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. Но есть позитивные моменты, на которые следует обратить внимание: мы видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных, тяжесть не вырастает, — сказала она.

По словам Скворцовой, дальнейшее развитие ситуации и снижение числа новых случаев зависят от соблюдения россиянами режима самоизоляции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также констатировала стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, при этом она не исключила микст-инфекцию в сезон гриппа.

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