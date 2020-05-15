Скворцова — о ситуации с коронавирусом в России: Это можно назвать плато

— Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. Но есть позитивные моменты, на которые следует обратить внимание: мы видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных, тяжесть не вырастает, — сказала она.