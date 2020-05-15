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Онищенко высказался против федеральных пособий на маски и перчатки

Он отметил, что этот вопрос следует решать на региональном уровне.

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Фото © Shutterstock

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что российский бюджет не может взять на себя обеспечение граждан выплатами на покупку медицинских масок и перчаток. Об этом сообщает Ura.ru.

Если действовать по такому принципу, то деньги до российских семей дойдут только к моменту окончания пандемии. Поэтому данную проблему нужно решать несколько иначе, например на региональном уровне, — сказал Онищенко.

Он привёл в пример власти Санкт-Петербурга, которые выплатят пенсионерам и многодетным пособие на покупку средств индивидуальной защиты. Онищенко подчеркнул, что России необходим целый комплекс мер по обеспечению граждан масками, а также призвал правоохранителей и антимонопольную службу обратить внимание на их стоимость.

Все мы помним, что до пандемии маску можно было купить всего за несколько рублей, тогда как сейчас её стоимость составляет 40–50 рублей. Полагаю, это спекулятивный рост цен, — сказал парламентарий.

Напомним, ранее в Национальном родительском комитете (НРК) предложили Правительству РФ ввести специальное пособие на покупку масок и перчаток до окончания пандемии.

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