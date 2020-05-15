Онищенко высказался против федеральных пособий на маски и перчатки

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что российский бюджет не может взять на себя обеспечение граждан выплатами на покупку медицинских масок и перчаток. Об этом сообщает Ura.ru.

— Если действовать по такому принципу, то деньги до российских семей дойдут только к моменту окончания пандемии. Поэтому данную проблему нужно решать несколько иначе, например на региональном уровне, — сказал Онищенко.

Он привёл в пример власти Санкт-Петербурга, которые выплатят пенсионерам и многодетным пособие на покупку средств индивидуальной защиты. Онищенко подчеркнул, что России необходим целый комплекс мер по обеспечению граждан масками, а также призвал правоохранителей и антимонопольную службу обратить внимание на их стоимость.

— Все мы помним, что до пандемии маску можно было купить всего за несколько рублей, тогда как сейчас её стоимость составляет 40–50 рублей. Полагаю, это спекулятивный рост цен, — сказал парламентарий.