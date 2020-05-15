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Скидка по промокоду "корона". Ритуальщики из Смоленска извинились за вирусную акцию на памятники

Объявление региональных маркетологов обсуждали (и осуждали) пользователи соцсетей по всей стране. Однако владелец фирмы утверждает, что хайпануть или оскорбить кого-то он точно не хотел.

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Фото © Соцсети

Владелец ритуальной компании "Свеча" Денис Яновский, который пообещал жителям Смоленска скидку на памятник в размере 20% по промокоду "корона", извинился перед всеми, кого оскорбила данная акция. В беседе с телеканалом "360" предприниматель объяснил, что его сфера деятельности также оказалась под ударом из-за кризиса и введённых ограничений, поэтому он решил привлечь внимание клиентов с помощью вот такого маркетингового хода.

Кстати, скидка, по словам Дениса, настоящая, мошенничества никакого нет. Однако компания никого не пыталась обидеть или заработать популярность на хайпе, утверждает он.

Есть люди, скажем так, впечатлительные. Они, конечно, возмутились. Те, кто помоложе или не такие впечатлительные, наоборот, — комментирует владелец фирмы. — Мы приносим извинения перед теми людьми, которых мы этим задели.

Между тем коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России обновил минимумы. Как уже сообщал Лайф, в целом по стране данный коэффициент опустился до 0,94, по Москве — до 0,84. В Подмосковье он упал до самого низкого значения — 0,92. Также ниже единицы этот показатель сегодня фиксируется ещё в двух из десяти регионов с наибольшим числом заболевших — Краснодарском крае и Свердловской области.

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