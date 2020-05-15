Скидка по промокоду "корона". Ритуальщики из Смоленска извинились за вирусную акцию на памятники

Владелец ритуальной компании "Свеча" Денис Яновский, который пообещал жителям Смоленска скидку на памятник в размере 20% по промокоду "корона", извинился перед всеми, кого оскорбила данная акция. В беседе с телеканалом "360" предприниматель объяснил, что его сфера деятельности также оказалась под ударом из-за кризиса и введённых ограничений, поэтому он решил привлечь внимание клиентов с помощью вот такого маркетингового хода.
Кстати, скидка, по словам Дениса, настоящая, мошенничества никакого нет. Однако компания никого не пыталась обидеть или заработать популярность на хайпе, утверждает он.
— Есть люди, скажем так, впечатлительные. Они, конечно, возмутились. Те, кто помоложе или не такие впечатлительные, наоборот, — комментирует владелец фирмы. — Мы приносим извинения перед теми людьми, которых мы этим задели.
Коронавирус: Главное
Между тем коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России обновил минимумы. Как уже сообщал Лайф, в целом по стране данный коэффициент опустился до 0,94, по Москве — до 0,84. В Подмосковье он упал до самого низкого значения — 0,92. Также ниже единицы этот показатель сегодня фиксируется ещё в двух из десяти регионов с наибольшим числом заболевших — Краснодарском крае и Свердловской области.