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Коэффициент распространения коронавируса в РФ обновил минимумы

Этот показатель напрямую влияет на снятие ограничений, принятых для противодействия заболеванию.

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Фото © AP / TASS

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России обновил минимумы. Об этом свидетельствуют подсчёты, проведённые ТАСС.

По сведениям агентства, по России данный коэффициент опустился до 0,94, по Москве — до 0,84. В Подмосковье он упал до самого низкого значения в 0,92. Также ниже единицы этот показатель сегодня фиксируется ещё в двух из десяти регионов с наибольшим числом заболевших — Краснодарском крае и Свердловской области.

Коэффициент распространения свидетельствует о том, сколько человек заразились от инфицированного до того, как тот был изолирован. Рассчитывается он по формуле, приведённой Роспотребнадзором. В регионах, где коэффициент распространения будет удерживаться на уровне не больше 1, постепенно начнут снимать ограничительные меры.

За сутки в РФ подтвердили ещё 10 598 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 262 843 случая CoViD-19 во всех 85 регионах.

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