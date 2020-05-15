Коэффициент распространения коронавируса в РФ обновил минимумы

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России обновил минимумы. Об этом свидетельствуют подсчёты, проведённые ТАСС.

По сведениям агентства, по России данный коэффициент опустился до 0,94, по Москве — до 0,84. В Подмосковье он упал до самого низкого значения в 0,92. Также ниже единицы этот показатель сегодня фиксируется ещё в двух из десяти регионов с наибольшим числом заболевших — Краснодарском крае и Свердловской области.

Коэффициент распространения свидетельствует о том, сколько человек заразились от инфицированного до того, как тот был изолирован. Рассчитывается он по формуле, приведённой Роспотребнадзором. В регионах, где коэффициент распространения будет удерживаться на уровне не больше 1, постепенно начнут снимать ограничительные меры.