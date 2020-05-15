Коронавирус не пройдёт! Москвичи почти не нарушают масочный и перчаточный режим

Практически все жители Москвы соблюдают масочный и перчаточный режим, ставший обязательным в столице с 12 мая. Об этом сообщает московский оперштаб со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его данным, число покупателей в столичных магазинах, которые не носят маски и перчатки, за последние три дня сократилось с 28 до трёх процентов.

Кроме того, снизилось число нарушителей и в общественном транспорте. К настоящему моменту в масках по городу передвигается 99 процентов пассажиров, а в перчатках — 90 процентов граждан.

— Если 11 мая средства индивидуальной защиты носило около 72 процентов покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97 процентов, — сказал он.

Таким образом, подчеркнул Немерюк, нарушения масочного и перчаточного режима в столице единичны.