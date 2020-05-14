Собянин — об ограничениях по CoViD-19: Надо пожить неделю-другую в таком режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько ещё продлятся ограничительные меры по коронавирусу. По его словам, они затянутся ещё минимум на одну-две недели, об этом глава города сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

— Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств, — подчеркнул он.

Собянин также пояснил, что на данном этапе в Москве нет обязательного предписания находиться в масках и перчатках на улице, но добавил, что при постоянном ношении в транспорте человек адаптируется и уже готов пройтись по городу в защитных средствах.