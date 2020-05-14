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Собянин заявил, что маски и перчатки на улице носить пока не обязательно

Однако это помогло бы человеку адаптироваться к необходимости надевать их в общественных местах.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент требования носить маски и перчатки даже на улице нет. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1".

На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, — ответил Собянин на соответствующий вопрос.

Но он добавил, что человеку, возможно, будет проще адаптироваться, если он будет носить защитные средства и на улице, не только в общественных местах и транспорте.

Напомним, что с завтрашнего дня в Москве запускается масштабное бесплатное тестирование на иммунитет к коронавирусу.

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