Собянин заявил, что маски и перчатки на улице носить пока не обязательно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент требования носить маски и перчатки даже на улице нет. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1".
— На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, — ответил Собянин на соответствующий вопрос.
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Но он добавил, что человеку, возможно, будет проще адаптироваться, если он будет носить защитные средства и на улице, не только в общественных местах и транспорте.
Напомним, что с завтрашнего дня в Москве запускается масштабное бесплатное тестирование на иммунитет к коронавирусу.