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Собянин заявил, что Москва ещё не готова к открытию салонов красоты

Столичный мэр назвал такие заведения самыми проблемными с точки зрения распространения вируса.

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Фото © ТАСС / ZUMA

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица пока ещё не готова к открытию салонов красоты и парикмахерских. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

Пока мы такое решение не принимаем. Но, как появится возможность, конечно, мы это сделаем, — заверил градоначальник.

Собянин отметил, что бытовые услуги, парикмахерские, салоны красоты — самые проблемные заведения с точки зрения распространения вируса. Они будут вводиться в работу постепенно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований Роспотребнадзора. Москва пока не до конца им соответствует, — добавил он.

В Москве с начала эпидемии CoViD-19 выздоровели уже более 21 тысячи человек. Накануне в Мосгордуме заявили, что город готов к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. При этом как минимум до конца месяца в столице будет сохраняться режим самоизоляции и введённый накануне масочный режим.

Ранее стало известно, что в ближайшие недели в Москве могут открыться МФЦ. Однако наилучшим решением, по мнению властей, было бы обучить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами, так как именно они сейчас больше всех нуждаются в открытых многофункциональных центрах, но также входят в основную группу риска по коронавирусной инфекции.

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