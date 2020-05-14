Собянин заявил, что Москва ещё не готова к открытию салонов красоты

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица пока ещё не готова к открытию салонов красоты и парикмахерских. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

— Пока мы такое решение не принимаем. Но, как появится возможность, конечно, мы это сделаем, — заверил градоначальник.

Собянин отметил, что бытовые услуги, парикмахерские, салоны красоты — самые проблемные заведения с точки зрения распространения вируса. Они будут вводиться в работу постепенно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

— Ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований Роспотребнадзора. Москва пока не до конца им соответствует, — добавил он.

В Москве с начала эпидемии CoViD-19 выздоровели уже более 21 тысячи человек. Накануне в Мосгордуме заявили, что город готов к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. При этом как минимум до конца месяца в столице будет сохраняться режим самоизоляции и введённый накануне масочный режим.