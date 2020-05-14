Эксперты клуба "Валдай": Эпидемия продемонстрировала проблему национального эгоизма

Эпидемия коронавируса подтолкнула резкое обострение отношений между Вашингтоном и Пекином и продемонстрировала проблему национального эгоизма. Об этом говорится в специальном докладе валдайского клуба под названием "Не одичать в "осыпающемся мире".

Авторы доклада не ожидают повторения конфронтации периода холодной войны, но предполагают начало непримиримой конкуренции нового типа. Такая биполярность, по их мнению, — наихудший, но и наиболее вероятный сценарий развития международной системы.

— Особое беспокойство вызывает стремление использовать тему коронавируса как предлог для пренебрежения международным правом, для вырывания тактических преимуществ, для сведения счетов с неугодными правительством или геополитическими конкурентами, — прокомментировал на презентации доклада замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Эксперты "Валдая" с большой озабоченностью и тревогой следят и за обвинениями Вашингтона в адрес КНР. По словам Рябкова, упрёки американской стороны по поводу распространения коронавируса совершенно беспочвенны. США использовали эпидемию как повод для обострения идеологического и информационного противостояния.

— Мы видим, как и политики, и дипломаты, и наиболее ответственные лица в исполнительной власти в Вашингтоне буквально на ежедневной основе умножают список претензий, адресованных Китаю, пытаются навязать всему международному сообществу антикитайский дискурс, — указал он.

Часть доклада оказалась посвящена оценке рисков пандемического удара для мировой экономики. Вне зависимости от сценариев развития ситуации с коронавирусом избыток ресурсов сменится их дефицитом, и ужесточение борьбы за них неизбежно, считают эксперты.