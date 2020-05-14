Как страны мира выходят из карантина: что разрешено и что запрещено. Инфографика

Почти синхронно страны, пострадавшие от коронавируса, начали выходить из карантина. В России этот этап стартовал с 12 мая, хотя официально режим карантина в России не вводили, он назывался режимом нерабочих дней. В некоторых странах Евросоюза карантин стали отменять с середины апреля. Меры послабления очень разнятся в зависимости от ситуации в стране, и если в некоторых государствах уже открываются пабы и разрешают путешествия, то другие позволяют своим гражданам лишь собраться на похороны близких. Подробности — в нашей инфографике.