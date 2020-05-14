Росавиация предложила снимать ограничения на полёты в три этапа

Росавиация предложила снимать в три этапа ограничения на пассажирские авиаперевозки, введённые из-за пандемии коронавируса. Методические указания разработаны совместно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации".

— Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, предлагается трёхэтапный план снятия ограничений, введённых в связи с изменяющейся ситуацией с CoViD-19, разделением требований к пассажирам и экипажу. На первых двух этапах надо проверять температуру у пассажиров, — пояснили в службе.

Людей с температурой выше 37,5 градуса на борт предлагается не пускать. Также в самолётах рекомендуют рассаживать пассажиров в особом порядке с соблюдением дистанции: при расстановке кресел по три в ряд не занимается среднее, по два в ряд — в шахматном порядке.

В Росавиации считают правильным временно запретить садиться в самолёт в верхней одежде, а также расстёгивать ремни безопасности и ходить по салону в течение всего полёта, за исключением посещения туалета. Помимо этого, пассажиров предлагается обязать носить маски и перчатки до прибытия в место назначения.

Согласно плану, на третьем этапе бесконтактная термометрия пассажиров при вступлении на борт отменяется.