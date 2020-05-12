В Мосгордуме заявили, что Москва готова к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что столица сегодня соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
— Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям, — отметил он в эфире телеканала "Звезда".
Шапошников добавил, что своевременно принятые меры позволили снизить темпы распространения эпидемии, теперь россияне постепенно выходят из самоизоляции. Спикер столичного парламента напомнил о трёх этапах смягчения режима, на первом из которых разрешат гулять с детьми, на втором — семьями, откроются заведения общепита и учебные учреждения. На третьем этапе станут доступны парки, зоны отдыха и посещение торговых точек без ограничения по числу покупателей.
Также Шапошников подчеркнул, что людям, находящимся в зоне риска — пожилым и имеющим хронические заболевания, следует оставаться в самоизоляции до полного снятия запретов.
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Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил о трёх этапах снятия режима самоизоляции, на первом из них будет разрешено гулять с детьми и открыть небольшие объекты сферы торговли и услуг. Тем временем в Москве коэффициент распространения коронавируса опустился до минимального значения.