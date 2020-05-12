В Санкт-Петербурге полиция разогнала толпу любителей футбола, нарушивших самоизоляцию — видео

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

В Санкт-Петербурге полиция разогнала толпу любителей футбола, которые собрались поиграть на поле, несмотря на введённые ограничения по коронавирусу. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Правоохранители в громкоговоритель потребовали немедленно покинуть стадион, спортсмены с явным неудовольствием ушли с площадки, но сделали это достаточно быстро, чтобы не попасться стражам порядка и не получить штраф.

Как отмечают очевидцы, это уже не первый случай, когда десятки молодых людей нарушают самоизоляцию и устраивают футбольные матчи на поле по улице Сизова.