В Санкт-Петербурге полиция разогнала толпу любителей футбола, нарушивших самоизоляцию — видео

В Санкт-Петербурге полиция разогнала толпу любителей футбола, которые собрались поиграть на поле, несмотря на введённые ограничения по коронавирусу. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
Правоохранители в громкоговоритель потребовали немедленно покинуть стадион, спортсмены с явным неудовольствием ушли с площадки, но сделали это достаточно быстро, чтобы не попасться стражам порядка и не получить штраф.
Как отмечают очевидцы, это уже не первый случай, когда десятки молодых людей нарушают самоизоляцию и устраивают футбольные матчи на поле по улице Сизова.
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Напомним, ограничительные меры по коронавирусу в Санкт-Петербурге продлены до 31 мая, кроме того, введён масочный режим, его нарушителей будут штрафовать.