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"Обросшие все". Калининградцы массово бросились в салоны красоты после отмены самоизоляции — видео

В городе весна, всё цветёт, и настроение у жителей совсем другое — радостное, обновлённое.

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Видео © LIFE

Жители Калининградской области, где с 12 мая снят режим самоизоляции, бросились в парикмахерские и салоны красоты.

Мы соскучились по клиентам, они по нам, обросшие, конечно. Сегодня много людей на улицах. Тяжеловато, прокомментировала Лайфу парикмахер.

Сотрудники продолжают работать в масках и перчатках, им пока запрещено проводить любые манипуляции с лицами посетителей.

Мужской мастер отметил, что представители сильного пола стригутся один раз в месяц, поэтому для их причёсок ограничительные меры оказались слишком большим сроком. Женщинам проще, они могут потерпеть, хотя дамы, конечно, с огромным удовольствием отправились приводить себя в порядок.

Как началась эта бяка — и всё... Теперь постригусь и покрашусь. Слушая все эти передачи (о коронавирусе. — Прим. Лайфа), страшно, конечно, но хочется, мы же женщины, поделилась местная жительница.

Калининградцы отмечают, что снятие режима самоизоляции было воспринято позитивно, люди на улицах радостные, обновлённые, а в городе весна, всё цветёт, и в такую погоду разрешение наконец-то покинуть свои дома оказалось весьма актуальным.

В регионе также открылись торговые центры, но время их работы ограничено с 10 до 18 часов по будням.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая завершается единый режим нерабочих дней и страна постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни. Несколько регионов, например, Приморье, Крым, Волгоградская область продлили ограничения до лета. А вот Мурманская область сняла режим самоизоляции, обязав граждан носить маски.

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