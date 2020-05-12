В Дептрансе Москвы опровергли сообщения СМИ о завышенных ценах на маски в метро

Московский метрополитен и "Мосгортранс" не осуществляли закупки защитных масок по заниженным ценам. Об этом заявили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы. Поводом для разъяснения стали появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы завышенных ценах на средства защиты.

— Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC (Би-би-си. — Прим. ред.) договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам, — говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что контракт на поставку по низким ценам действительно был, однако он был заключён до пандемии коронавируса. Когда начался кризис, поставщик отказался от исполнения обязательств, сославшись на форс-мажорные обстоятельства. В Дептрансе добавили, что в настоящее время занимаются расторжением договоров с этими поставщиками.

В пресс-службе рассказали, что маски, продающиеся в метро, предоставлены властями города. Их стоимость стандартизирована и находится на уровне средней стоимости аналогичных масок по Москве. Цена маски по закупке из Китая составляет около 21–23 рублей за штуку без учёта расходов на логистику.