В Дептрансе Москвы опровергли сообщения СМИ о завышенных ценах на маски в метро

Московский метрополитен и "Мосгортранс" не осуществляли закупки защитных масок по заниженным ценам. Об этом заявили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы. Поводом для разъяснения стали появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы завышенных ценах на средства защиты.
— Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC (Би-би-си. — Прим. ред.) договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам, — говорится в сообщении пресс-службы.
Там уточнили, что контракт на поставку по низким ценам действительно был, однако он был заключён до пандемии коронавируса. Когда начался кризис, поставщик отказался от исполнения обязательств, сославшись на форс-мажорные обстоятельства. В Дептрансе добавили, что в настоящее время занимаются расторжением договоров с этими поставщиками.
В пресс-службе рассказали, что маски, продающиеся в метро, предоставлены властями города. Их стоимость стандартизирована и находится на уровне средней стоимости аналогичных масок по Москве. Цена маски по закупке из Китая составляет около 21–23 рублей за штуку без учёта расходов на логистику.
Накануне Лайф сообщал, что купить защитные маски и перчатки жители Москвы смогут на всех станциях метро, а также на пригородном железнодорожном сообщении.