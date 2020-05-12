В Минкультуры рассказали, когда в России могут открыться музеи

Российские музеи при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом возобновят работу в середине июля. Минкультуры РФ уже подготовило и направило в правительство дорожные карты, в которых прописаны фазы возвращения музеев, театров, библиотек к полноценной жизни.

Открывать учреждения культуры предлагается поэтапно. Минкульт намерен приступить к реализации дорожных карт после снятия ограничений, когда большая часть сотрудников сможет исполнять свои обязанности непосредственно на рабочих местах. Также перед открытием необходимо подготовить выставки и экспозиции, провести тотальную дезинфекцию всех помещений, закупить средства защиты, санитайзеры и термометры, а также рассчитать предельное количество посетителей с учётом необходимой двухметровой дистанции.

— Если 1 июня не будут продлены ограничительные меры, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев — середина июля, — сообщили в министерстве РИА "Новости".