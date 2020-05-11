В Ленобласти с 12 мая начинают работу музеи и кинотеатры

Начиная с 12 мая в Ленинградской области вновь смогут вернуться к работе ряд организаций культурного сектора, общественного питания и сферы красоты и здоровья. Однако для этого им потребуется обеспечить соблюдение ряда требований, которые зависят от района, в котором расположена компания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что ношение защитных масок является обязательным условием для всего региона, однако при этом он поделён на три условных сектора. Например, в так называемой "красной" зоне — Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах — музеи могут возобновить экскурсии на открытом воздухе численностью до пяти посетителей. Тогда как в "жёлтой" зоне — Бокситогорском, Кингисеппском, Ломоносовском, Приозёрском, Тихвинском, Волосовском и Киришском районах — на открытом воздухе могут проходить экскурсии до семи человек, а внутри помещений — до пяти.

Отмечается, что с 12-го числа театры, расположенные в вышеуказанных зонах, смогут возобновить репетиции, а те, что находятся в так называемой "зелёной" зоне — Волховском районе, Сосновом Бору, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском районе, — и вовсе смогут приглашать на свои спектакли зрителей при условии заполняемости зала не более чем наполовину. Помимо них здесь будет разрешена и работа кинотеатров при соблюдении аналогичных условий.

Помимо этого во всех названных зонах будет разрешена работа предприятий, оказывающих услуги в сфере красоты, в частности парикмахерских, маникюрных и прочих салонов. В зависимости от района откроются даже массажные салоны и солярии.