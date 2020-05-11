Трамп рассказал, почему не носит маску в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с журналистами рассказал, почему не носит маску.

— Они (сотрудники. — Прим. Лайфа) поддерживают определённую дистанцию от меня и друг от друга. В моём случае я ни с кем не близко... В моём случае я очень далеко от кого бы то ни было, — отметил Трамп.

При этом его помощники и другие сотрудники Белого дома носят маски, однако, по словам самого Трампа, он не просил их этого делать.