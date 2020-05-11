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Трамп рассказал, почему не носит маску в Белом доме

Более того, он не просил этого делать и своих помощников, которые находятся с ним в одном здании.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с журналистами рассказал, почему не носит маску.

Они (сотрудники. — Прим. Лайфа) поддерживают определённую дистанцию от меня и друг от друга. В моём случае я ни с кем не близко... В моём случае я очень далеко от кого бы то ни было, — отметил Трамп.

При этом его помощники и другие сотрудники Белого дома носят маски, однако, по словам самого Трампа, он не просил их этого делать.

К слову, среди сотрудников Белого дома уже было выявлено несколько случаев коронавируса, а сам Трамп и вице-президент Майк Пенс ежедневно делают тесты на обнаружение заболевания.

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