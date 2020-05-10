Главный инфекционист США ушёл на карантин после выявления CoViD-19 у сотрудницы Белого дома

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи объявил, что уходит на "модифицированный" карантин после того, как у сотрудницы Белого дома выявили коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал в интервью телекомпании CNN.

Ближайшие 14 дней Фаучи будет постоянно носить маску и работать из дома, однако он сохраняет за собой право посещать рабочее место в Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний, так как, кроме него, там не будет других сотрудников.

При этом главный инфекционист США отметил, что в его случае идёт речь о контакте "с низким риском", поэтому, если он будет вызван в Белый дом или Сенат, непременно туда отправится, соблюдая при этом все меры предосторожности.

По данным журналистов, помимо Фаучи соблюдать двухнедельный карантин будут глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Стивен Хан, а также глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Они полностью перейдут на удалённый режим работы.