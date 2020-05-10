Стало известно, какие лекарства россияне чаще всего покупали в марте

В марте текущего года чаще других россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы, данная категория составила 16,1% от общего числа продаж. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

По информации специалистов, на втором месте по количеству покупок за прошедший месяц находятся препараты, предназначенные для лечения заболеваний респираторной системы, их покупали в 15,5% случаев. Третью строчку заняли препараты из группы "пищеварительного тракта и обмена веществ". На них приходится 15,2% от общего числа продаж.

Немногим меньше было продано средств для лечения заболеваний кожи и сердечно-сосудистых патологий — 12,7% и 12,5% соответственно.