Онищенко рассказал о хорошем признаке в ситуации с распространением коронавируса в России

В России наблюдается снижение коэффициента распространения коронавируса до его минимума за всё время подсчёта, что является хорошим признаком в сложившейся ситуации. Об этом заявил экс глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью НСН.

— Давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак того, что мы идём к началу работы по санации очагов и их закрытию, — подчеркнул он.

Онищенко также отметил, что ещё одним важным признаком являются установление контроля над крупными мировыми очагами распространения коронавирусной инфекции, которые появились после её выхода за пределы Китая, и предотвращение образования новых зон.

По словам Онищенко, ситуация с заболеванием в разных регионах России сильно разнится и самым неблагополучным регионом в этом вопросе стала Москва. Здесь необходимо продолжать тщательную работу по анализу всех факторов. При этом он призвал россиян к дисциплине и ответственности, ведь тогда всё может развиваться, как в Швеции, где отношение населения к своему здоровью потребовало введения только двух ограничительных мер — постоянно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.