В мире зафиксировали более четырёх миллионов случаев коронавируса

С момента вспышки коронавирусной инфекции число пациентов с подтверждённым заболеванием превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в США.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в США — 1 305 544, из которых 78 618 закончились летальным исходом. Из них более 26 тысяч в Нью-Йорке.

Второе место по числу подтверждённых диагнозов занимает Испания, где зафиксировано 222 857 человек с коронавирусом, из которых свыше 26 тысяч скончались и 131 148 выздоровели. Третье место занимает Италия, где выявлено 218 268 случаев, 103 031 пациент выздоровел и 30 395 погибли.