День победы над коронавирусом откладывается из-за спекулянтов медицинскими масками

Представьте себе картину — перед решающим боем с гитлеровскими ордами бойцы и офицеры Советской армии спешат на чёрный рынок. Вон раненый пулемётчик выторговывает две последние ленты патронов у несговорчивого спекулянта, а обгоревшие в смертельном бою танкисты сбрасываются на пару бронебойных снарядов и аккуратно переносят их с перегруженной телеги считающего окровавленные купюры продавца.

Каждый день в России скупают и продают миллионы медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса. Повышенным спросом пользуются коммерсанты, скупая у заводов сырьё для медицинских масок и перепродавая его по взвинченным ценам. В стране фактически возник чёрный рынок средств защиты. Масок не хватает медикам и полицейским. Страдают от этого и обычные россияне, которым приходится каждый день покупать защитные маски по ценам, завышенным в десятки раз. Лайф разобрался, как устроен чёрный рынок медицинских масок и других СИЗ, кто и сколько на этом зарабатывает.

К зомби-апокалипсису был готов!

Три года назад Василий Севастьянов бросил продюсирование видеороликов и занялся подготовкой к зомби-апокалипсису. Он придумал несколько игр, где основной задачей участников было спасение собственной жизни, это прозвали игрой с вовлечением. Люди готовы были платить по 7 тысяч рублей, чтобы их наряжали в ватные бушлаты и закрывали в мрачных ангарах полигона, где на них охотились актёры-зомби и тюремные надзиратели. Всё в лучших традициях голливудских хорроров, таких как "Чужой" или "Пила".

Фото © vk.com / Кузня миров 1 / 3

Бизнес на выдуманных страхах порушил ужастик из реального мира — коронавирус заставил отложить экшен-игры до лучших времён. Севастьянов не стал унывать и решил подзаработать денег на вирусе — взялся за оптовую торговлю респираторами 3M и продаёт их по 200–500 рублей крупными партиями, от нескольких тысяч до десятков тысяч штук.

Вирус спекуляции

Маски, респираторы и защитные костюмы в России благодаря коронавирусу стали суперпродаваемым товаром. Каждый день россияне используют более 12 миллионов медицинских масок, из которых 8 миллионов шьют в стране, остальные завозят из Китая (данные Минпромторга). С такой же скоростью со складов разлетаются защитные костюмы — каждый день продаётся 800 тысяч штук.

Россияне с коммерческой жилкой быстро смекнули, что в условиях карантина надо зарабатывать хотя бы на чём-нибудь. Этим что-нибудь мгновенно стали маски, респираторы и прочие средства индивидуальной защиты (СИЗ). В стране за считанные недели развернулись скупка и перепродажа, а также массовое и кустарное производство СИЗ. При этом резко выросли цены. Если в марте маски в больницы закупались по 1–3 рубля за штуку, то к концу апреля единица стоила уже 20–30 рублей. В ходовой товар сразу превратилось и сырьё для изготовления масок — на него тоже взлетели цены. Медицинские маски шьют из специального трёхслойного материала, который коротко обозначают СМС. Материал имеет электростатический заряд и задерживает за счёт этого мельчайшие вредные частицы.

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Конкуренция среди самых ушлых

Тысячи ушлых коммерсантов бросились покупать и задорого перепродавать маски. Правительство попыталось регулировать рынок СИЗ, чтобы остановить резкий, ничем не оправданный рост цен. По задумке властей, торговлю масками должна была монополизировать "дочка" госкорпорации "Ростех" — "Росхимзащита". Из цепочки предлагалось исключить коммерческие компании посредников, через которые многие производители вели продажи, но при этом сразу возник риск срыва контрактов.

На почве этой реформы у "Ростеха" случился конфликт с крупнейшими производителями сырья для масок, которые утверждали, что госкорпорация скупила у них значительную часть сырья и им теперь не из чего шить средства защиты. В "Ростехе" заявили, что действительно скупают материалы для изготовления масок у других заводов, чтобы распределять материал между швейными фабриками и затем по низким ценам поставлять средства защиты в регионы. В госкорпорации отметили, что закупают сырьё по 165–305 рублей за килограмм, в то время как на чёрном рынке цены на материалы для масок накручивают в пять раз — до 1,5 тысячи рублей.

Фото © productcenter.ru / "Эластик" 1 / 2

Действительно, на чёрном рынке, то есть в телеграм-канале, и даже на "Авито" сегодня перепродают сырьё для производства масок от 400 до 1200 рублей за килограмм. Интересно, что спекулянты закупают материалы для торговли там же, где и "Ростех", на двух из четырёх крупнейших заводах по производству СИЗ — "Полиматиз" и "Эластик". Оба завода расположены в Татарстане.

Маски для рогатого скота и Барби

В докоронавирусные времена Линар Муллиев из Набережных Челнов держал рогатый скот и ремонтировал КамАЗы. В нулевых он прилично зарабатывал на продаже легковушек, до сотни миллионов рублей, но обанкротился. А сегодня руководит крестьянским фермерским хозяйством. Демонстрирует своих тёлок и бычков разной породы в "Ютубе" и продаёт их в соседние Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизию. Неплохой бизнес.

Муллиев торговал говядиной, но маски выгоднее! Фото © youtube.com / Продажа герефордов новый завоз

Коронавирус подсказал фермеру ещё один способ заработка — перепродажу сырья для медицинских масок. Линар закупил материалы на татарском заводе "Полиматиз" и выставил на продажу на "Авито", продаёт килограммами — по 600 рублей. То есть как минимум в два раза дороже, чем тот же завод "Полиматиз" продаёт это сырьё "Ростеху". Впрочем, среди конкурентов — многочисленных спекулянтов — цены Линара выглядят ещё щадяще. Другие продавцы на "Авито" просят в два раза больше заводчика быков. К примеру, его конкурент — торговец куклами Барби и детскими конструкторами из мордовского городка Ковылкино — Николай Рузманов просит всё за тот же материал 1250 рублей за килограмм.

Вчера торговал Барби, сегодня — стратегическим медицинским материалом © toys-opt24.ru

Интересно, что своих потенциальных клиентов Рузманов тоже видит среди таких же абсолютно случайных коммерсантов, которые решили подзаработать на пандемии коронавируса. По его словам, из материала СМС, который он продаёт, можно изготавливать медицинские маски вручную, без специального оборудования. Из четырёх килограммов материала получится около тысячи масок, обещает Рузманов. То есть изготовление одной маски обойдётся в пять рублей. С учётом того что эти маски потом можно продать оптом за 20–50 рублей, бизнес-предложение Рузманова не лишено логики для других коммерсантов.

Трудно представить человека, который не побоится покупать на "Авито" рулоны, чтобы вручную вырезать и сшить из них пять тысяч масок, которым потом ещё придётся найти покупателя. Можно предположить, что Рузманов рассчитывает, что его рулоны выкупят на последние деньги обездоленные мигранты, которым карантин отрезал пути заработка денег в России. К слову, в чатах продавцов медицинских масок в "Телеграме" действительно нередко встречаются мигранты, что нетрудно определить по характерным особенностям написания русскоязычного текста.

Миллионеры из "Телеграма"

Пока Павел Дуров отбивается от инвесторов за срыв сроков с запуском криптовалюты, в его детище — мессенджере "Телеграм" — развернулась массовая торговля медицинскими масками, респираторами и материалами для их изготовления. Торговцы и покупатели объединяются в специальные чаты, в одном из таких уже числится более 6 тысяч человек. Чат похож на арабский базар, где торговцы наперебой предлагают свои "лучшие" товары по самой выгодной цене. И каждую минуту в чате появляются новые предложения и объявления.

Павел Дуров не предполагал, что создаст лучшую площадку для спекуляции медицинскими масками на время пандемии. Фото © vk.com/durov

Как на причудливом восточном базаре, спекулянты масками — разномастная социальная группа: стоматолог-хирург, выросший в армянском городке Горисе, ныне трудящийся в столичных медклиниках "Президент" и "Дентал-клиник", предлагает купить несколько тысяч респираторов. Средствами защиты торгуют домохозяйка и инста-блогер, продавец клубники из Тольятти, член клуба любителей Volvo и фирма, занятая производством шлангов для кальянов в Петербурге. Все хотят заработать быстро и много. Ведь эпидемия рано или поздно закончится.

Теневая империя

Помимо мелких дельцов в чате, кажется, работают весьма крупные поставщики, предлагающие брать оптом до 80 тысяч штук медицинские маски, изготовленные на питерской фабрике "Спецмедзащита" по 20 рублей за штуку. Сам завод продаёт точно такие же маски налоговикам из Новгорода оптом по пять рублей за штуку. Это можно увидеть по госконтрактам. На этом же заводе спекулянты закупают и другие товары и сбывают их с приличной наценкой в "Телеграме". Пару дней назад торговцы, если верить их объявлениям, продавали 2,8 млн пар перчаток и 8 миллионов респираторов. Хотя во всей России в день производят только полмиллиона респираторов!

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

На другом крупном заводе, "Эластик", коммерсанты закупили 60 тонн материала для изготовления масок и продают это сырьё по 800 рублей за килограмм. То есть минимум в 2,5–3 раза дороже, чем продаёт завод госкорпорации "Ростех". Если предположить, что спекулянты закупили сырьё у завода по 300 или даже 400 рублей за килограмм, нетрудно подсчитать, что их выручка (без учёта транспортировки) — около 25 миллионов рублей. Другой продавец утверждает, что у него налажены закупки сразу у двух заводов — "Эластик" и "Полиматиз". Каждую неделю коммерсанты якобы закупают 200 тонн материала для изготовления масок.

Коммерсанты наладили и поставки из Китая — оттуда миллионами везут маски и респираторы, их также перепродают в "Телеграме". Похоже, маски из Поднебесной доставляют самолётами. В телеграм-чате фигурирует новосибирская транспортная грузовая компания Sky Cargo Service. Она предлагает коммерсантам свободные ёмкости на бортах, следующих из Чжэнчжоу в Москву. За перевозку каждого килограмма товара авиакомпания берёт семь долларов — примерно 500 рублей.

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Рынок и совесть

Масштаб торговли средствами защиты от коронавируса, развернувшийся в "Телеграме" и на "Авито", не укладывается в голове. Если цифры, которые указывают коммерсанты, достоверны (у них нет мотива преувеличивать, ведь чат непубличный), то объём теневой торговли медицинскими масками и другими средствами защиты, по самым скромным подсчётам, оценивается минимум в сотни миллионов рублей. Причём важно, что большая часть этих товаров произведена на территории России. Коронавирус стал настоящим трамплином для перепродавцов масок и прочих средств защиты.