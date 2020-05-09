Число погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 58 за сутки

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 58 летальных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорздрава.

— В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщал, что общее число погибших от заболевания в городе составило 1010 человек. Согласно обновлённым данным, эта цифра увеличилась до 1068.

Столичные власти призывают горожан помнить об опасности заболевания и неукоснительно соблюдать меры по самоизоляции в целях борьбы с распространением инфекции. В свою очередь оперативный штаб напоминает, что при любых симптомах ОРВИ не следует заниматься самолечением и незамедлительно вызывать врача на дом.