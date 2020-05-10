В Китае за сутки выявили 14 пациентов с коронавирусом

В Китае за минувшие сутки было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР.

По его данным, к настоящему моменту в стране общее число подтверждённых случаев достигло 82 901, из которых по-прежнему проходят лечение 148 человек, 13 — в тяжёлом состоянии. Остальные 78 120 были выписаны из больниц после успешного лечения, 4633 погибли.

Отмечается, что впервые после длительного перерыва был зарегистрирован новый случай заражения в эпицентре распространения коронавирусной инфекции — городе Ухани провинции Хубэй. Пациент находится в тяжёлом состоянии. Помимо того, ещё 17 бессимптомных носителей вируса были переведены в разряд подтверждённых.