В Бурятии ограничения из-за коронавируса продлили до конца мая

В Бурятии был продлён срок действия ограничительных мер, которые введены в регионе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Действие всех предписаний указа [о защитных мерах] продлевается до 31 мая 2020 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно документу, граждане старше 65 лет, особенно имеющие заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев следования на дачу при наличии соответствующего пропуска. Все остальные жители не должны выходить на улицу без особой необходимости.

Сообщается, что уже начиная с 10 мая в регионе на 15 будет расширен список категорий предприятий, которые смогут вернуться к прежнему режиму работы, несмотря на ситуацию с коронавирусом.