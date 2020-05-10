В Иркутской области в аварии погибли три человека

В Иркутской области произошла серьёзная авария с участием трёх автомобилей. В результате ДТП от полученных травм погибли три человека, ещё двое госпитализированы.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД России по региону, 9 мая около 12 часов ночи недалеко от посёлка Мальта Усольского района столкнулись три машины — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и Toyota Vista.

— Тридцатитрёхлетний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и двое мужчин 31 года и 29 лет, находившиеся в салоне, скончались на месте. Ещё один 29-летний пассажир с различными травмами доставлен в медучреждение, — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Также госпитализирован 44-летний водитель машины ВАЗ-2110. По предварительным данным, виноват водитель "девятки", который выехал на встречную полосу.