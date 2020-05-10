В Британии опубликовали последние перехваченные сообщения нацистов во Второй мировой войне

Пресс-служба британского Центра правительственной связи (GCHQ) опубликовала стенограммы перехваченных разговоров солдат Третьего рейха, которые они отправили своим штабам незадолго до поражения нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

— Эти стенограммы позволяют получить небольшое представление о людях, которые стояли за военной техникой. Пока большая часть Великобритании готовилась праздновать окончание войны, а последняя немецкая военная радиоточка сдалась, работа разведчиков продолжалась, чтобы обеспечить безопасность страны, — приводятся слова историка GCHQ Тони Комера.

Отмечается, что среди прочего было опубликовано послание лейтенанта Кункеля, который сообщал о входе британских солдат в немецкий портовый город Куксхафен, из-за чего была полностью прекращена радиосвязь. Автор другого сообщения, отправленного ранее, говорил о закрытии связи навсегда и желал всего наилучшего. За несколько дней до этого немецкий солдат интересовался по радиосвязи о наличии сигарет, но получил отрицательный ответ.