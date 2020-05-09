В Орле активисты ОНФ нарисовали граффити легендарной "катюши"

В Орле активисты регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне нарисовали на стенах стадиона "Динамо" граффити боевой машины "катюша".
Рядом с легендарной БМ-13 изображены и другие тематические рисунки — корвет "Стерегущий", истребитель Ла-7 и солдат Красной армии, олицетворяющий подвиг всего советского народа.
Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия пришлось перенести. Однако сегодня утром президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади, а также состоялся авиационный парад.