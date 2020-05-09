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Путин заявил, что Россия при любых условиях продолжит укреплять войска

Глава государства отметил, что будущим офицерам необходимо обратить внимание на повышение интенсивности боевой учёбы.

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Президент России Владимир Путин поздравил всех выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днём Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поздравляю всех выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днём Победы. И, конечно, с успешным завершением учёбы. Это всегда рубежное, памятное событие в жизни каждого офицера. А для вас оно по-особому торжественное и знаковое, — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что завершать учёбу в день 75-летия Великой Победы является большой честью и ответственностью. По словам главы государства, офицерский корпус России всегда гордился преемственностью поколений защитников Отечества, а легендарные традиции воинов остаются источником твёрдости Российской армии.

Вы, офицеры России, — наследники Великой Победы и, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине, — добавил глава государства.

Путин также отметил, что Россия всегда, вне зависимости от условий, будет совершенствовать Вооружённые силы и укреплять их новейшим оружием и техникой. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость повышения интенсивности боевой учёбы с использованием самых передовых технологий.

Государство, наш народ рассчитывают на вас. И мы будем делать всё необходимое, чтобы обеспечить вам достойные условия службы и жизни, — подчеркнул Путин.

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