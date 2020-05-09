Путин заявил, что Россия при любых условиях продолжит укреплять войска

Президент России Владимир Путин поздравил всех выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днём Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Поздравляю всех выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днём Победы. И, конечно, с успешным завершением учёбы. Это всегда рубежное, памятное событие в жизни каждого офицера. А для вас оно по-особому торжественное и знаковое, — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что завершать учёбу в день 75-летия Великой Победы является большой честью и ответственностью. По словам главы государства, офицерский корпус России всегда гордился преемственностью поколений защитников Отечества, а легендарные традиции воинов остаются источником твёрдости Российской армии.

— Вы, офицеры России, — наследники Великой Победы и, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине, — добавил глава государства.

Путин также отметил, что Россия всегда, вне зависимости от условий, будет совершенствовать Вооружённые силы и укреплять их новейшим оружием и техникой. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость повышения интенсивности боевой учёбы с использованием самых передовых технологий.