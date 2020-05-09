В Туле провели телемост с последним из живых лётчиков полка Нормандия — Неман и французским лицеем

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В Туле активисты ОНФ организовали телемост с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем Кульповым, последним лётчиком легендарного авиационного полка Нормандия — Неман, и французским лицеем Lycee La Bourdonnais на Маврикии. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения.

Николай Иванович вышел на связь с учениками и преподавателями из своей квартиры. Они поблагодарили и поздравили его с праздником Великой Победы, а ветеран поделился воспоминаниями о войне и рассказал о своих переживаниях тех событий.

— Мы думали, что эта война закончится благодаря боеспособности Красной Армии. <...> И подвиг этот совершён всем советским народом! Линия фронта проходила через сердце каждого, — сказал он.

Ветеран в годы войны летал на штурмовике Ил-2 и проводил аэрофотосъёмку позиций врага. На основе снимков Николая Ивановича была сделана модель крепости Кёнигсберг, её неприступная, по мнению немцев, оборона была прорвана советскими бойцами за четыре дня.

За боевые заслуги он был награждён двумя орденами Отечественной войны, а также орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Помимо этого лётчик был удостоен высшего знака отличия Франции — орденом Почётного легиона, выдаваемым за особые заслуги.