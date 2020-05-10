"Будет тебе урок". Украинский борец вызвал Усика на бой за его угрозы соотечественникам

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал известного боксёра Александра Усика на бой без правил. Об этом он заявил в видеообращении на своём канале в "Ютубе".

— Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам, — заявил Грицай.

Вероятно, спортсмен так отреагировал на высказывание Усика в "Инстаграме", где тот сказал, что готов нокаутировать любого несогласного с ним "диванного" эксперта.

Грицай подчеркнул, что подобные высказывания можно назвать угрозами украинским гражданам.

Борец-вольник также добавил, что является так называемым диванным экспертом, который критикует Усика за его "малограмотные" комментарии, "детские стишки" и "российский сценарий", который боксёр якобы стремится "продвинуть на Украине".