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"Будет тебе урок". Украинский борец вызвал Усика на бой за его угрозы соотечественникам

Он критикует боксёра за "российский сценарий", который тот якобы стремится "продвинуть на Украине".

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Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал известного боксёра Александра Усика на бой без правил. Об этом он заявил в видеообращении на своём канале в "Ютубе".

Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам, — заявил Грицай.

Вероятно, спортсмен так отреагировал на высказывание Усика в "Инстаграме", где тот сказал, что готов нокаутировать любого несогласного с ним "диванного" эксперта.

Грицай подчеркнул, что подобные высказывания можно назвать угрозами украинским гражданам.

Борец-вольник также добавил, что является так называемым диванным экспертом, который критикует Усика за его "малограмотные" комментарии, "детские стишки" и "российский сценарий", который боксёр якобы стремится "продвинуть на Украине".

Ранее стало известно, что Александр Усик и ещё один украинский боксёр Василий Ломаченко попали в базу данных сайта "Миротворец", куда включают предателей Украины. Это произошло после того, как оба появились в российском фильме.

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