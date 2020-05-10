Внешность новой KIA Optima GT раскрыта в Сети до официальной премьеры

В Южной Корее фотошпионы смогли поймать на городских улицах одну из ожидаемых новинок второго в стране автопроизводителя, KIA K5, продаваемой на других рынках как Optima в исполнении GT. Об этом сообщает The Korean Car Blog.

Как видно на представленных фото, "заряженная" версия популярного седана имеет не так много видимых отличий — в частности, это новое оформление переднего бампера, патрубков глушителей двигателя и оригинальные 19-дюймовые колёсные диски. Зато внутри у будущей новинки перемен гораздо больше.

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Главная из них — новый турбомотор в 290 лошадиных сил с крутящим моментом в 455 Нм и полный привод. Отмечается, что фотографий салона пока нет, однако ожидается, что он также претерпит изменения и будет доработан.

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой KIA K5 (известна на других рынках как Optima) GT — "подогретой" версии популярного седана. Топовая модификация отличилась оформлением бампера, парой "двустволок" выхлопной системы и оригинальными колёсными дисками. В планах KIA — полный привод и новый турбомотор.