В России продажи автомобилей упали на 64%

В апреле продажи новых автомобилей на территории России сократились на 64 процента. Такие выводы можно сделать исходя из данных по регистрации новых автомобилей, которые "Газета.ру" получила от аналитического агентства "Автостат Инфо".

Сообщается, что продажи легковых автомобилей в стране за прошлый месяц упали до 53,3 тысячи машин. Это на 64,4% ниже, чем за этот же период в прошлом году.

Кроме того, с января по апрель 2020 года авторынок сократился до 422,2 тысячи машин. Это на 9,6% ниже аналогичного периода 2019 года.

Специалисты отмечают, что падение продаж легковых автомобилей в апреле не отражает всей глубины ущерба, полученного авторынком.