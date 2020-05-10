Россияне стали активнее скупать спорттовары во время самоизоляции

Россияне на фоне режима самоизоляции стали активнее приобретать товары для занятия спортом. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА "Новости" .

По словам экспертов, по сравнению с прошлым годом жители страны нарастили объём покупок на 133%, а их число увеличилось на 34%. На этом фоне и вырос средний чек такого шопинга. Теперь он составляет 4929 рублей, что на 74% выше, нежели в прошлом году.