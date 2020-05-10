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Президент UFC рассказал, с кем проведёт следующий бой Хабиб Нурмагомедов

Предыдущий поединок российского бойца сорвался из-за коронавируса и невозможности вылететь из РФ.

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Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Президент UFC Дана Уайт во время онлайн-конференции заявил, что российский боец, чемпион данной организации Хабиб Нурмагомедов встретится с победителем предстоящего поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи.

Победитель боя встретится с Хабибом, это точно, — сказал Уайт.

Бой Фергюсон — Гейджи состоится ранним утром 10 мая. Турнир UFC 249 пройдёт без зрителей в американском Джексонвилле (штат Флорида, США). Бойцовская организация получила все необходимые разрешения на проведение мероприятия от местных властей и атлетической комиссии.

Напомним, пятая попытка организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном планировалась на 18 апреля. Однако Нурмагомедов сообщил, что не может вылететь из России из-за закрытия границы в связи с коронавирусом.

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