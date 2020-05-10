ВВС США сообщают о взрыве космического мусора российского происхождения

На околоземной орбите произошёл взрыв искусственного объекта, произведённого в России. Об этом сообщает 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

— Разрушение бака "Фрегата" [FREGAT DEB] произошло 8 мая между 7:02 и 8:51 мск. Отслеживаются 65 обломков, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным специалистов, разрушение не связано со столкновением с иным космическим объектом. До взрыва он находился на орбите с минимальной высотой 422 километра. Являются ли обломки источником какой-либо угрозы, не сообщается.

Взорвавшийся объект представляет собой сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", отделяющегося во время выведения спутника на орбиту при израсходовании всего топлива. Он был использован при доставке обсерватории "Спектр-Р" в июле 2011 года.

С момента освоения космоса человеком подобное регулярно случается. Первый случай зафиксирован ещё в 1961 году, с тех пор их произошло около 250. Как правило, они являются результатом столкновений летающих на орбите объектов либо их взрывов.