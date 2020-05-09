Подборка фильмов. Война глазами режиссёров и солдат

Двадцать лет как мы перешли рубеж нового тысячелетия, заглянули в новое, иногда пугающее глобальное, быстрое, электронное будущее. Мы шагнули настолько далеко, что, наверное, скоро не сможем вспомнить, какой мир существовал до всего этого, какие люди жили, за что они боролись. Теперь их нет. Из памяти медленно ускользают те далёкие 40-е, в которых произошла самая страшная трагедия для нашей земли — Великая Отечественная война. Мы вспоминаем лица ветеранов лишь в канун 9 Мая, а между тем мы должны их помнить всегда! Помнить о цене той Победы.

Ведь война — это не то, что было когда-то и больше не повторится. Война реальна и страшна. А кинематограф СССР — лучшая память о тех страшных днях. Самые точные и выразительные образы и сюжеты были созданы именно тем поколением, которое хранило связь с тем военным временем. Сколько советских актёров и режиссёров были участниками боевых событий. И поэтому те ленты наиболее точно передают образы и характеры великой войны.

В этой подборке собрано десять лучших фильмов, по мнению кинокритиков и зрителей, посвящённых тематике Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 годов. Это лишь малая часть всех тех фильмов, что были сняты об этом страшном времени.

"В бой идут одни старики", 1973 год. Режиссёр — Леонид Быков. Наверное, самый узнаваемый фильм о войне. История о буднях лётчиков-истребителей в период битвы за Днепр (конца лета 1943 года). Прежде всего фильм знаменит не только яркими персонажами, фразы которых разошлись на цитаты, но и музыкальными сценами, песнями из кинофильма.

Фото © Kinopoisk / "В бой идут одни старики"

"А зори здесь тихие", 1972 год. Режиссёр — Станислав Ростоцкий. Советский двухсерийный художественный фильм, снятый по одноимённой повести Бориса Васильева. "Бой местного значения", эпизод большой войны. История пяти девушек и старшины Федота Васкова стала обобщающим портретом народа, выстоявшего в той войне.

Фото © Kinopoisk / "А зори здесь тихие"

"Аты-баты, шли солдаты", 1977 год. Художественный фильм, последняя режиссёрская работа Леонида Быкова и его последняя роль в кино. Похожий на описанный в фильме бой произошёл под Харьковом в 1943 году. Взвод истребителей танков под командованием лейтенанта Петра Широнина (так же, как и Суслик, только что из пехотного училища) удерживал у села Тарановка бронегруппу противника. Их, как и в фильме, было 25. Начиная с утра 2 марта и до полудня 6 марта взвод широнинцев выдержал все атаки противника, в общей сложности уничтожив при этом 16 танков, 10 бронеавтомобилей и более сотни солдат противника.

Фото © Kinopoisk / "Аты-баты, шли солдаты"

"Они сражались за Родину" — советский фильм Сергея Бондарчука по одноимённому роману Михаила Шолохова. Лучший фильм по опросу журнала "Советский экран" в 1976 году. Июль 1942 года. Потерявший в боях большое количество солдат советский стрелковый полк отступает к Сталинграду. Командование даёт задание занять и удерживать высоту посреди степи. Роль Лопахина стала последней в карьере Василия Шукшина. В кинотеатрах СССР фильм посмотрело 40,6 миллиона зрителей.

Фото © Kinopoisk / "Они сражались за Родину"

"Иди и смотри", 1985 год. Советский двухсерийный художественный фильм режиссёра Элема Климова, снятый в жанре военной драмы по сценарию Алеся Адамовича и самого Климова совместными усилиями киностудий "Беларусьфильм" и "Мосфильм". Действие разворачивается на территории Белоруссии в 1943 году. В центре сюжета — белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.

Фото © Kinopoisk / "Иди и смотри"

"Летят журавли", 1957 год. Режиссёр — Михаил Калатозов. Этот фильм снят по мотивам пьесы Виктора Розова "Вечно живые". Действие картины разворачивается в Москве до и во время Великой Отечественной войны. Трагическая повесть о двух влюблённых, которых война разлучила навсегда. Лауреат "Золотой пальмовой ветви" Международного Каннского кинофестиваля 1958 года.

Фото © Kinopoisk / "Летят журавли"

"Судьба человека", 1959 год. Этот фильм — экранизация одноимённого рассказа Михаила Шолохова. Режиссёрский дебют Сергея Бондарчука. Отечественная война разлучает советского плотника Андрея Соколова с семьёй. Почти сразу он был ранен и попал в немецкий плен. Пройдя сквозь ад немецкого концлагеря, он чудом избегает расстрела и бежит. Сюжет рассказа основан на реальных событиях. Весной 1946 года на охоте Шолохов встретил человека, который поведал ему свою печальную историю.

Фото © Kinopoisk / "Судьба человека"

"Офицеры", 1971 год. Режиссёры — Владимир Роговой, Владимир Златоустовский. Сюжет фильма основан на пьесе "Танкисты" советского писателя Бориса Васильева. Этот фильм рассказывает историю о том, как советские офицеры пронесли свою дружбу через Гражданскую и Великую Отечественную войну, дослужились до высших офицерских чинов и сохранили при этом преданность профессии военных. Инициатором создания фильма был тогдашний министр обороны СССР Андрей Антонович Гречко, и слова "Есть такая профессия — Родину защищать" были сказаны именно им. Фильм заказывался как рассказ о нелёгкой жизни офицерских жён.

Фото © Kinopoisk / "Офицеры"

"Семнадцать мгновений весны", 1973 год. Советский 12-серийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой. Снят по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Знаменитый российский сериал о Великой Отечественной войне. По сюжету картины до капитуляции Германии остаётся всего несколько месяцев. Главным героем является штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц, советский разведчик. Показ фильма должен был начаться ко Дню Победы в мае 1973 года, но был отложен по политическим соображениям — из-за визита в эти дни советского лидера Леонида Брежнева в ФРГ.

Фото © Kinopoisk / "Семнадцать мгновений весны"

"Баллада о солдате" — советский чёрно-белый художественный фильм 1959 года, поставленный режиссёром Григорием Чухраем на "Мосфильме". Молодой солдат Алёша Скворцов (Владимир Ивашов) совершил подвиг — подбил из противотанкового ружья в одном бою сразу два танка противника. Командование собирается представить его к ордену, но Алёша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Фильм с успехом прошёл по всему миру. В результате фильм получил 101 зарубежную премию. Time, Scope, Picture Show, News Week и другие журналы помещают портреты главного героя на обложки своих изданий.