Учёные заявили о возможности попадания на Землю новых вирусов с Марса

Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард сообщил, что образцы, которые будут взяты из земных пород Марса, могут принести на Землю новые вирусы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Учёный утверждает, что при приёме данных образцов должны использоваться специальные протоколы, не позволяющие вирусам с Красной планеты попасть на Землю с космических кораблей, а также от астронавтов.

По словам Хаббарда, все системы должны пройти ряд химических очисток, тепловую стерилизацию, а пробирки с образцами пород необходимо обрабатывать так, "как если бы они были с вирусом Эбола".