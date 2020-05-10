Учёные заявили о возможности попадания на Землю новых вирусов с Марса

Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард сообщил, что образцы, которые будут взяты из земных пород Марса, могут принести на Землю новые вирусы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Учёный утверждает, что при приёме данных образцов должны использоваться специальные протоколы, не позволяющие вирусам с Красной планеты попасть на Землю с космических кораблей, а также от астронавтов.
По словам Хаббарда, все системы должны пройти ряд химических очисток, тепловую стерилизацию, а пробирки с образцами пород необходимо обрабатывать так, "как если бы они были с вирусом Эбола".
При этом, как заявил профессор, вероятность занесения новых вирусов с Марса крайне мала. Хаббард также добавил, что астронавтов, побывавших на Марсе, необходимо помещать на карантин, как это делалось с их коллегами, летавшими на Луну.