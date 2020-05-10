В Приморье поймано почти пять тысяч нарушителей самоизоляции

В Приморском крае спустя более чем месяц после введения режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса было составлено почти пять тысяч административных протоколов на нарушителей самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

— На 4786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введённых ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в крае, — приводятся в сообщении слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Отмечается, что только за вчера, 9 мая, было проверено 250 объектов и составлено 164 протокола. Всего же к настоящему моменту уже понесли наказание 476 нарушителей, 118 из них — во Владивостоке.

По данным правительства, с начала вспышки заболевания в регионе было выявлено 856 пациентов с диагнозом: коронавирусная инфекция, из них 48 — за последние сутки. 71 человек находится в критическом состоянии, 11 — подключены к аппаратам ИВЛ, 193 — успешно прошли лечение, 11 — скончались.