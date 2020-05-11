Москвичей предупредили об усилении ветра

В пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве сообщили об усилении ветра в ночь на вторник, 12 мая. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.

— С 03:00 до 09:00 12 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12–17 м/с, — говорится в сообщении.