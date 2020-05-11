Первый мост из РФ в Китай получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Первый автомобильный мост, который соединяет Россию и Китай, проложенный через реку Амур, может быть введён в эксплуатацию. Соответствующее разрешение получила совместная российско-китайская компания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

— Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию "пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР), — говорится в сообщении.

При этом заработать в полную силу он сможет лишь после снятия ограничительных мер, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

— Хочу сказать огромное спасибо нашим строителям! Тем людям, которые круглосуточно и летом, и зимой на протяжении трёх лет возводили этот масштабный объект! Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести её до конца, — отметил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.