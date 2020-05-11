Заммэра Новороссийска уволили за вечеринку с шашлыками в период самоизоляции

Видео © Instagram / "Точка зрения Новороссийск"

Заместитель мэра города Новороссийска Екатерина Демченко уволена после сообщений в соцсетях о том, что она участвовала в массовой вечеринке на майских праздниках в период режима самоизоляции. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил мэр города Игорь Дяченко.

— Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в Интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное: заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку, — написал глава Новороссийска.

Сегодня, 11 мая, инстаграм-канал "Точка зрения Новороссийск" опубликовал видео, на котором местные чиновники отдыхают и жарят шашлыки на базе отдыха во время майских праздников, тем самым нарушая режим самоизоляции, введённый в регионе. В кадр среди прочих людей попала и заммэра Екатерина Демченко.