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В Москве за сутки от коронавируса скончалось 55 человек

С 12 мая для жителей столицы становится обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

За прошедшие сутки в Москве скончалось 55 человек с диагнозом "коронавирус". Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

В Москве скончалось 55 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

В оперштабе также напомнили о необходимости соблюдать меры самоизоляции до 31 мая, вне зависимости от возраста. Кроме того, с 12 мая в столице будет обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах.

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