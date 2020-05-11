В Москве за сутки от коронавируса скончалось 55 человек

За прошедшие сутки в Москве скончалось 55 человек с диагнозом "коронавирус". Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
— В Москве скончалось 55 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.
В оперштабе также напомнили о необходимости соблюдать меры самоизоляции до 31 мая, вне зависимости от возраста. Кроме того, с 12 мая в столице будет обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах.