В Подмосковье не откроют торговые предприятия до 18 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что введённые ограничения по работе экономики в регионе продлятся до 18 мая.

— Специалисты, эксперты и областной Минздрав (на основании профессионального мнения и той огромной нагрузки, что испытывает система здравоохранения) предупреждают не спешить. И внимательно взвесить все за и против. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий, подновив стандарты, и тем самым защитить людей̆, — рассказал глава Подмосковья.

По словам Воробьёва, это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения рабочих масками и другими средствами защиты. Губернатор области также призвал жителей Подмосковья быть осторожными и соблюдать все правила, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.