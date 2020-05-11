Собянин рассказал о требованиях для восстановления привычной жизни россиян

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о важных мерах, которые работодатели и простые граждане должны выполнять для скорейшей стабилизации жизнедеятельности в условиях пандемии коронавируса.

— Мы с коллегами из регионов, со специалистами, правительством долго обсуждали те меры, которые необходимы для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь и работу экономики. Это те меры, о которых и вы говорили. Я бы сказал, пять ключевых направлений, — рассказал столичный градоначальник на совещании с президентом России.

По словам Собянина, ключевыми требованиями являются ответственность работодателей по обеспечению безопасности подчинённых, ответственное поведение россиян и какая-то новая культура поведения, которая предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и о тех, кто находится рядом. Кроме того, мэр столицы добавил, что важно строгое соблюдение карантинных мер инфицированными коронавирусом, а также важным является массовое тестирование граждан и готовность системы здравоохранения оказать помощь больным, даже если произойдёт скачок заражений.

— Эти пять пунктов уже выстроены жизнью, мне кажется, они должны лечь в основу нашей деятельности в ближайшие месяцы, без этого нам будет сложно выходить в нормальный ритм работы, — резюмировал Собянин.