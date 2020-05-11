Собянин призвал не бояться количества выявленных пациентов с коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не стоит бояться цифр зарегистрированных пациентов с коронавирусом, так как чем быстрее выявят болезнь у человека, тем быстрее смогут оказать ему необходимую медицинскую помощь. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

При этом градоначальник отметил, что вероятность распространения коронавируса будет оставаться ещё долго.

— К сожалению, несмотря на то что мы видим некую стабилизацию роста пандемии, даже некоторое снижение во многих регионах, мы понимаем, что вероятность дальнейшего распространения инфекции, рисков распространения инфекции будет оставаться ещё долго, — сказал он.

Собянин отметил, что в этой ситуации власти должны обеспечить нормальную жизнь городов и регионов, исходя из существующих ограничений. Необходимо наладить функционирование отраслей экономики, работу сферы бытовых услуг и "просто нормальную жизнь людей".